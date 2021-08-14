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Путин поручил организовать отдых детей из Якутии в летних лагерях

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Президент РФ Владимир Путин поручил отправить в оздоровительные лагеря детей из Якутии, а нуждающимся гражданам помочь пройти лечение в других регионах. Об этом российский лидер сообщил в субботу, 14 августа, на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России.

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«Детей точно надо отправить в оздоровительные лагеря, а нуждающимся помочь в лечении в других регионах. Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер РФ. — Ред.) слышит, она уже об этом сказала. Я прошу с коллегами из Якутии проработать», — заявил Путин.

Также в ходе совещания Путин заявил, что все дети из пострадавших от природных ЧС регионов России должны получить возможность пойти в школу своевременно — 1 сентября.

Кроме того, глава государства назвал масштаб природных бедствий в стране беспрецедентным. Он добавил, что угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии, где бушуют лесные пожары, нет.

Также в субботу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что бригада специалистов Минздрава готова вылететь в Якутию для оказания помощи в связи с пожарами.

14 августа стало известно, что более 170 жителей села Бясь-Кюель Горного района Якутии, дома которых пострадали от лесных пожаров, получили единовременную выплату по 30 тыс. рублей на нужды первой необходимости.

8 августа стало известно, что президент России поручил до 1 сентября выделить из резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров в стране.

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