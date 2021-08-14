Прямой эфир
Мир
В Польше сравнили борьбу с СП-2 с битвой Давида и Голиафа
Общество
Синоптики назвали сроки ослабления циклона на Кубани
Мир
На Украине спрогнозировали сценарий встречи Зеленского и Меркель
Общество
Тела троих погибших при крушении вертолета на Камчатке подняли из воды
Общество
Главврача больницы в Северной Осетии отправили под домашний арест
Спорт
В Госдуме прокомментировали слова тренера Ашрам о неумении русских проигрывать
Мир
МИД России выразил готовность оказывать помощь в диалоге Венесуэлы c оппозицией
Мир
Талибы казнили 15 человек после взятия района Газни
Мир
В Крыму назвали несуразным план Киева по возвращению полуострова

Перевозчик опроверг версию о взрыве газовых баллонов в автобусе в Воронеже

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания-перевозчик «АТП-1» исключила версию о взрыве газобаллонного оборудования в автобусе в Воронеже, в результате которого два человека погибли и более 20 пострадали. Об этом в субботу, 14 августа, говорится в сообщении организации.

«Сильно зажало между сидений»: что известно о взрыве автобуса в Воронеже
Трагедия произошла накануне вечером, в результате погибли как минимум два человека

«Озвученные в ряде СМИ предположения о взрыве газовых баллонов в автобусе являются недостоверными. Он имел дизельный двигатель, вероятность самопроизвольного взрыва которого является нулевой», — приводит РЕН ТВ сообщение компании.

В компании отметили, что взорвавшийся автобус был выпущен в 2016 году и являлся технически исправным.

«Утром 12 августа автобус в плановом порядке прошел необходимый технический осмотр и вышел на линию. На конечных остановках он также проверялся на исправность. Последний раз автобус прошел комплексное ТО 6 августа 2021 года на станции техобслуживания», — подчеркнули в компании.

Ранее в этот день сообщалось, что число пострадавших при взрыве в пассажирском автобусе в Воронеже возросло до 24.

Взрыв в маршрутном автобусе в Воронеже произошел вечером в четверг, 12 августа, неподалеку от остановки общественного транспорта. Одна женщина в результате произошедшего лишилась ноги и впоследствии в день ЧП скончалась в больнице. В пятницу стало известно о смерти еще одной пострадавшей.

В качестве основной причины произошедшего рассматривается версия о неисправности технического оборудования. Вместе с тем изначально сообщалось о взрыве газа. Однако, как утверждает представитель перевозчика, все автобусы в парке работают на дизельном топливе. Следствие допускает, что автобус могли незаконно переоборудовать с бензинового на газовое топливо.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. Оно передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

Губернатор региона Александр Гусев сообщал, что родным погибших выплатят по 1 млн рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021