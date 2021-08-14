Перевозчик опроверг версию о взрыве газовых баллонов в автобусе в Воронеже

Компания-перевозчик «АТП-1» исключила версию о взрыве газобаллонного оборудования в автобусе в Воронеже, в результате которого два человека погибли и более 20 пострадали. Об этом в субботу, 14 августа, говорится в сообщении организации.

«Озвученные в ряде СМИ предположения о взрыве газовых баллонов в автобусе являются недостоверными. Он имел дизельный двигатель, вероятность самопроизвольного взрыва которого является нулевой», — приводит РЕН ТВ сообщение компании.

В компании отметили, что взорвавшийся автобус был выпущен в 2016 году и являлся технически исправным.

«Утром 12 августа автобус в плановом порядке прошел необходимый технический осмотр и вышел на линию. На конечных остановках он также проверялся на исправность. Последний раз автобус прошел комплексное ТО 6 августа 2021 года на станции техобслуживания», — подчеркнули в компании.

Ранее в этот день сообщалось, что число пострадавших при взрыве в пассажирском автобусе в Воронеже возросло до 24.

Взрыв в маршрутном автобусе в Воронеже произошел вечером в четверг, 12 августа, неподалеку от остановки общественного транспорта. Одна женщина в результате произошедшего лишилась ноги и впоследствии в день ЧП скончалась в больнице. В пятницу стало известно о смерти еще одной пострадавшей.

В качестве основной причины произошедшего рассматривается версия о неисправности технического оборудования. Вместе с тем изначально сообщалось о взрыве газа. Однако, как утверждает представитель перевозчика, все автобусы в парке работают на дизельном топливе. Следствие допускает, что автобус могли незаконно переоборудовать с бензинового на газовое топливо.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. Оно передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

Губернатор региона Александр Гусев сообщал, что родным погибших выплатят по 1 млн рублей.