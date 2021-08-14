Политолог заявил о разделении Европы на два лагеря из-за проекта СП-2

Евросоюз разделился на два лагеря из-за расхождения в оценке проекта «Северный поток – 2» (СП-2). Об этом в субботу, 14 августа, заявил польский политолог Якуб Корейба.

«Хотелось бы, чтобы в свете увеличивающегося прессинга России Европа работала сплоченно и солидарно. К сожалению, из-за Германии, которая видит свои отношения с Россией как стратегические, такого единства не видно, и оно даже не формируется. Европа начинает делиться на тех, кто не видит угрозы в действиях России — это в основном страны Западной Европы, и на тех, кому действия России кажутся небезопасными. Это прежде всего страны Восточной Европы, которые сильнее ощущают на себе воздействия российского прессинга», — приводит НСН слова Корейбы.

Политолог выразил надежду, что политики смогут работать сплоченно, проявив общеевропейскую солидарность в будущем.

Ранее в этот день эксперт по энергетике Анджей Щенсняк заявил, что договоренности США и Германии по проекту «Северный поток – 2» вызвали огромное разочарование в Польше и на Украине.

10 августа сообщалось, что строительство морского участка первой нитки газопровода было завершено. На сайте компании — оператора проекта отметили, что с 11 августа начнутся пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются. Все работы проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями.

21 июля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала о том, что Соединенные Штаты и ФРГ достигли договоренностей по СП-2. Она отметила, что американские власти в рамках соглашений обязуются добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран. Они также намерены добиваться продления на 10 лет истекающего в 2024 году соглашения Москвы и Киева по транзиту газа.

В свою очередь, советник американского Госдепартамента Дерек Шолле 21 июля сообщил, что США не стали вводить новые санкции против СП-2, поскольку считают ограничения неэффективными на этапе, когда трубопровод почти достроен.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.