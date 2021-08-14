В Киеве у офиса Зеленского националисты устроили потасовку с полицией

У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве в субботу, 14 августа, началась потасовка между националистами и представителями правоохранительных органов.

Представители националистического движения устроили акцию протеста у офиса украинского лидера. По словам очевидцев, митингующие пытаются попасть в офис, участники акции бросают взрывпакеты в полицейских и распыляют газ.

На месте событий патрулирует большое количество правоохранителей. Между ними и протестующими происходят столкновения. При этом применяются газ, дымовые шашки и взрывпакеты.

Помимо этого, митингующие зажигают шины и бросают брусчатку в полицейских.

По данным украинского Telegram-канала «Инсайдер», у офиса президента прогремел взрыв, в результате чего пострадал один из правоохранителей.

4 августа в Киеве националисты провели акцию устрашения с использованием файеров и взрывпакетов у офиса партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Как утверждают в ОПЗЖ, подобные действия национал-радикалы могли осуществлять исключительно при пособничестве власти.

В декабре 2019 года протестующие в Киеве установили палатки возле офиса президента Украины Владимира Зеленского в связи с новой акцией протеста, которая получила название «Дозор на Банковой». Украинцы требовали не допустить «капитулянских решений» по итогам встречи «нормандской четверки».