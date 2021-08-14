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Синоптики назвали сроки ослабления циклона на Кубани

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Мезоциклон, вызвавший подтопления на Кубани, ослабеет к воскресенью. Об этом в субботу, 14 августа, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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«Центр мезоциклона расположен над Азовским морем, он продолжает курсировать с севера к югу и в обратном направлении. <...> К завтрашнему дню мезоциклон ослабеет», — говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Между тем в Темрюкском, Славянском, Приморско-Ахтарском районах и Анапе ожидаются продолжительные, но менее интенсивные дожди.

В ведомстве предупредили о неблагоприятных погодных условиях — ливнях с градом, грозах и шквалистом ветром 20–23 м/с 15 и 16 августа в ряде районов. Кроме того, существует вероятность формирования смерчей над морем на участке от Анапы до Магри. На реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань в Отрадненском, Успенском, Новокубанском, Мостовском, Лабинском и Апшеронском районах и реках черноморского побережья от Анапы до Магри, а также реках Республики Адыгея ожидаются подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок, указали в ведомстве.

Мезоциклон, накрывший в пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной сильных ливней и подтоплений. В 14 муниципалитетах края из-за неблагоприятной погоды — ливней и вызванных ими подтоплений — ввели режим чрезвычайной ситуации. В связи с подтоплениями из нескольких лагерей пришлось эвакуировать около 1 тыс. детей. Отмечалось, что воспитанников забрали из лагерей «Огонек», «Северянка», «Лебяжий берег» и «Ровесник».

Ранее, 14 августа, в МЧС сообщили о подтоплении более 1400 домовладений в Краснодарском крае в результате непогоды. Также в 11 населенных пунктах произошло отключение электроснабжения, без электричества остаются 46,3 тыс. человек.

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