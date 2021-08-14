Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до 44 человек

Не менее 44 человек погибли в результате наводнений в провинциях Кастамону и Синоп Турции. Об этом в субботу, 14 августа, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) республики.

«В результате стихийного бедствия 36 наших граждан погибли в Кастамону, семь — в Синопе и один — в Бартыне. Девять человек продолжают лечение в больницах», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что не менее 38 человек скончались в результате наводнений в провинции Кастамону на севере Турции.

В тот же день стало известно, что в Кастамону провели эвакуацию жителей. Около 300 населенных пунктов остались без электроснабжения, в некоторых районах отмечаются перебои в работе мобильной связи.

Днем ранее стало известно, что наводнения затронули несколько провинций.

Кроме того, с конца июля в Турции также бушуют лесные пожары. Первые сообщения о них поступили 28 июля из Манавгата, где за 10 дней зафиксировали 21 очаг.