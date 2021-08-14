На Кубани более 73 тыс. человек остались без света из-за непогоды

Более 73 тыс. человек остаются без электричества из-за непогоды в Краснодарском крае. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает Минэнерго России.

«В Краснодарском крае, где из-за неблагоприятных погодных условий происходят отключения в электросетях, ведутся работы по восстановлению электроснабжения потребителей. <...> По данным на 12:00, без электроснабжения остается около 73 500 человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что восстановительные работы ведутся силами 93 бригад энергетиков, в состав которых входят 349 специалистов и 95 единиц техники.

Ранее в этот день сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации введен в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за ливней и вызванных ими подтоплений. В регионе подтопило более 1,4 тыс. домов.

По информации экстренных служб, самая сложная ситуация сложилась в Темрюкском районе. В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков.

Накануне в регионе эвакуировали около 1 тыс. детей из подтопленных лагерей «Огонек», «Северянка», «Лебяжий берег» и «Ровесник».