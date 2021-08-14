Умер журналист и фотограф Юрий Барышев

Журналист и фотограф Юрий Барышев скончался от коронавируса в Ярославле. Об этом 14 августа сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Он неважно чувствовал себя буквально 24 июля, жаловался мне, но я даже не обратила внимания. А 29 июля сама загремела в больницу с ковидом, сказав, что он меня заразил. Мы посмеялись. И вот», — рассказала подруга фотографа Елена Колбешина.

Юрий Барышев родился в 1937 году. В 1959-м он устроился работать в газету «Северный рабочий». Проработав месяц, уехал преподавать в Дагестан. Там два с половиной года работал в республиканской газете «Дагестанская правда», после чего ушел в армию. Вернувшись в Ярославль, устроился фотокорреспондентом в газету «Северный рабочий», затем — в «Северный край», где и работал до 2000 года.

В 2000-м компания «Славнефть» пригласила Барышева в автомобильную газету «Новый поворот», но в 2003-м новое руководство компании это издание закрыло.

Барышев всю жизнь занимался фотографией, создавая репортажи в том числе и из горячих точек. В 1995 году фотограф две недели провел в Чечне, в тылу. Из этой командировки он привез несколько тысяч негативов, но из них только два оказались «выставочными». Именно они вошли потом в книгу Барышева «Мой XX век», пишет kp.ru. За репортажи, снятые в начале 1990-х, он получил премию им. Л.Н. Трефолева.

Несколько лет журналист также преподавал курс фотожурналистики в педагогическом университете. Написал несколько книг.

Заслуженный работник культуры РФ, кавалер знака отличия «За заслуги перед городом Ярославлем».