В Анапе подтопило санаторий с 443 детьми

Дожди подтопили санаторий «Черноморская зорька» в Анапе, в котором находятся 443 ребенка. Эвакуация детей не потребовалась. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает оперштаб Краснодарского края.

«В санатории находятся 443 ребенка из Республики Коми. Подтоплен подвал жилого корпуса. Сейчас задача — откачать воду. Детям в корпуса доставляют питание, ситуация не критична, эвакуация не требуется», — приводят «РИА Новости» сообщение оперштаба.

В оперштабе добавили, что ситуация с подтоплением санатория контролируется администрацией и прокуратурой города-курорта.

Накануне сообщалось, что на Кубани эвакуировали около 1 тыс. детей из подтопленных лагерей. Отмечалось, что воспитанников забрали из лагерей «Огонек», «Северянка», «Лебяжий берег» и «Ровесник».

Режим чрезвычайной ситуации введен в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за неблагоприятной погоды — ливней и вызванных ими подтоплений. В регионе подтопило более 1,4 тыс. домов.

По информации экстренных служб, самая сложная ситуация сложилась в Темрюкском районе. В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков.