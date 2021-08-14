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МИД России выразил готовность оказывать помощь в диалоге Венесуэлы c оппозицией

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Москва готова оказывать помощь в процессе диалога между правительством Венесуэлы и оппозицией при обращении сторон, сообщается в заявлении, опубликованном 14 августа на сайте МИД РФ.

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В ведомстве поприветствовали начало переговорного процесса между правительством Боливарианской Республикой Венесуэлы и Унитарной платформой Венесуэлы.

«Убеждены, что проблемы, стоящие перед этой страной, могут решить только сами венесуэльцы без деструктивного вмешательства извне. Россия готова оказывать процессу диалога необходимое содействие в соответствии с обращением сторон и норвежских посредников», — добавили в министерстве.

Накануне стороны подписали Меморандум о взаимопонимании. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в Twitter поблагодарил Мексику и Норвегию за посредничество в этом вопросе.

В подписанном документе фиксируется согласие сторон с необходимостью гарантировать уважение политических прав граждан, снятия со страны санкций, мирного политического и социального сосуществования, отказа от насилия, защиты экономики и предоставления равных прав участия в выборах.

12 июля Мадуро заявил о готовности к переговорам с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо. При этом глава государства уточнил, что повестка дня должна быть сосредоточена вокруг снятия санкций США, большинство из которых были введены бывшим американским лидером Дональдом Трампом в 2019 году в целях отстранения Мадуро от власти.

В начале 2019 года в Венесуэле начались акции протеста против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. На фоне волнений оппозиционер Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали, в частности, США, Канада, Бразилия и Греция.

Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента страны.

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