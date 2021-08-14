В Польше сравнили борьбу с СП-2 с битвой Давида и Голиафа

Эксперт по энергетике Анджей Щенсняк сравнил борьбу с запуском газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) с библейской сценой — битвой Давида и Голиафа. Его статья опубликована в субботу, 14 августа, в польском издании Myśl Polska.

По словам автора материала, договоренности США и Германии по проекту вызвали огромное разочарование в Польше и на Украине, и «шоковый синдром» хорошо заметен.

«Чтобы укрепить нашу решимость противостоять трубопроводу, нам каждый день твердили, что мы — Польша — являемся Давидом, сражающимся с Голиафом, главной силой оппозиции, и наш зарубежный союзник поддерживает нас в нашей героической борьбе», — говорится в статье.

Щенсняк добавил, что Польша «ввязалась в многолетнюю войну на два фронта» и потерпела болезненное поражение, а победу в итоге одержала Германия.

«Америка вела массированный артобстрел российско-немецкого проекта, руководствуясь своими глобальными интересами, а Польша играла лишь вспомогательную роль, что обходилось дорого с точки зрения наших экономических и политических интересов», — заключил автор публикации.

10 августа сообщалось, что строительство морского участка первой нитки газопровода было завершено. На сайте компании — оператора проекта отметили, что с 11 августа начнутся пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются. Все работы проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями.

21 июля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала о том, что Соединенные Штаты и ФРГ достигли договоренностей по СП-2. Она отметила, что американские власти в рамках соглашений обязуются добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран. Они также намерены добиваться продления на 10 лет истекающего в 2024 году соглашения Москвы и Киева по транзиту газа.

В свою очередь, советник американского Госдепартамента Дерек Шолле 21 июля сообщил, что США не стали вводить новые санкции против СП-2, поскольку считают ограничения неэффективными на этапе, когда трубопровод почти достроен.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.