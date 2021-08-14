Путин поговорил по телефону с отдыхающей в Сочи многодетной семьей

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с многодетной семьей Гавриленко, которая проводит отпуск в Сочи по приглашению российского лидера. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба Кремля.

Путин узнал у семьи об их впечатлениях от отпуска, а также пожелал его благополучного продолжения.

«В Сочи для Геннадия и Оксаны Гавриленко и их детей была организована экскурсионно-развлекательная программа: они посетили, в частности, горный курорт «Роза Хутор», парк «Ривьера», дельфинарий. Кроме того, семья совершила морскую прогулку и побывала с экскурсией в имеретинском кластере, где проводились зимние Олимпийские игры, в том числе на автодроме», — говорится в сообщении Кремля.

С семьей Гавриленко из Надыма, где воспитываются восемь детей, Путин познакомился 1 июня во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Тогда семья рассказала, что собирается преодолеть на автомобиле 5 тыс. километров, чтобы посетить Краснодарский край, президент предложил организовать для семьи поездку на самолете и хороший отдых в Сочи.