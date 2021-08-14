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Тишковец рассказал об изменении климата в России

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В России изменение температуры воздуха происходит в 2,5 раза интенсивнее, чем в среднем на Земле. Об этом 14 августа рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Тишковец отметил, что сейчас специалисты используют «старый климат», то есть средние данные о погоде за 1961–1991 годы, а с нового года, скорее всего, начнут использовать «новый климат».

«В России изменение климата можно охарактеризовать как продолжающееся потепление. В нашей стране изменение температуры воздуха происходит в 2,5 раза интенсивней, чем в среднем по земному шару. То есть где-то каждые десять лет температура растет на 0,45 градуса. Кроме того, каждые десять лет меняются у нас и годовые осадки. Они растут на 2%», — рассказал Тишковец НСН.

Специалист отметил, что растет скорость таяния льдов в Северном Ледовитом океане, а число дней со снежным покровом сокращается.

Также Тишковец рассказал, что температура в Москве растет быстрее, чем во многих столицах мира. С 1960 года потепление фиксируется во всех столицах. Только в египетском Каире средняя температура осталась неизменной.

«Среднегодовая температура в Москве с 1960 года по настоящий момент выросла более чем на один градус. По этому показателю столица уступила только албанской Тиране, там температура повысилась на 2,3 градуса, и индийской Калькутте — там стало теплее на 2,6», — рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос».

12 августа Тишковец заявил, что после 2035 года в мире начнется новая климатическая эпоха. Специалист уточнил, что человечество будет постепенно приспосабливаться к климатическим изменениям, поэтому существенного воздействия новые условия на жизнь людей не окажут.

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