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Тела троих погибших при крушении вертолета на Камчатке подняли из воды

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Тела троих погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке подняли из воды, сообщили 14 августа в пресс-службе МЧС РФ.

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«Совместными силами спасателей МЧС России и военнослужащих МО подняты на поверхность три тела погибших и доставлены на берег», — говорится в сообщении.

В операции участвовали водолазы МЧС и глубоководные аппараты, добавили в ведомстве.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение 12 августа, при заходе на посадку он упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На его борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок.

Спаслись восемь человек. Как сообщалось, выжившие пассажиры самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м, их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Судьба еще восьми человек оставалась неизвестной.

Позднее, 14 августа, были найдены тела нескольких погибших. Уточнялось, что их нашли рядом с остатками упавшего вертолета на расстоянии около 500 м от берега и на глубине в 110 м.

По факту крушения вертолета было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

В СК РФ в качестве основных версий причины крушения вертолета рассматривают плохую погоду, ошибку пилотирования и неисправность воздушного судна.

Авиакомпания «Витязь-Аэро» работает на Камчатке с 2009 года, в ее парке числятся более 20 вертолетов Ми-8. После трагедии Росавиация ввела запрет на перевозки пассажиров этой авиакомпанией, в настоящий момент решаются вопросы о размере выплат погибшим и пострадавшим.

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