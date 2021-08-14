Дочь певицы Легкоступовой показала архивные фото в годовщину ее смерти

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль показала архивные кадры в годовщину смерти исполнительницы. 14 августа она опубликовала клип на песню «Мама» в cвоем Instagram.

Девушка показала кадры, сделанные в разные годы жизни певицы.

«Ровно год прошел с того момента, как наша семья пережила страшную, невосполнимую утрату. Утрату, боль от которой не утихнет никогда. Сегодня я нахожусь в Феодосии. Рядом с бабушкой. Сегодня вся наша семья тут. Сегодня днем мы поплывем на катере на то самое место. Место, где навсегда осталась наша мамочка», — написала Бриль.

Девушка отметила, что песня памяти посвящается всем мамам.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа на 55-м году жизни в больнице, не приходя в сознание. По словам Бриль, она нашла мать в ее московской квартире в начале августа. На теле женщины были синяки, рядом с ней находился ее супруг Юрий Фирсов. Бриль вызвала врачей, которые увезли мать с отчимом в наркологическую клинику. Впоследствии мужчина оттуда сбежал.

Позже состояние певицы ухудшилось, и ее госпитализировали в Москве с черепно-мозговой травмой 11 августа. Врачи диагностировали у нее отек мозга, артистка находилась в коме.

Позже Фирсова нашли и доставили в УВД, чтобы установить обстоятельства, при которых его супруга получила черепно-мозговую травму. Мужчина потерял сознание, узнав о ее смерти. Он назвал случившееся несчастным случаем, заявив, что певица поскользнулась и упала в ванной.