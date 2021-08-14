Прямой эфир
Общество
Число пострадавших в результате взрыва в автобусе в Воронеже выросло до 24
Общество
Опубликовано фото и видео с места ДТП под Владимиром с 22 пострадавшими
Общество
В России за сутки выявили 22 144 новых случая коронавируса
Общество
Периметр возле упавшего на Камчатке вертолета начали обследовать глубоководные дроны
Общество
Вода начала уходить с улиц Керчи после сильных ливней
Происшествия
В Анапе по дороге в аэропорт утонула машина
Мир
Талибы захватили провинцию Логар в Афганистане
Мир
Источник сообщил о подготовке США к эвакуации посольства в Кабуле
Мир
В Крыму назвали несуразным план Киева по возвращению полуострова

Дочь певицы Легкоступовой показала архивные фото в годовщину ее смерти

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль показала архивные кадры в годовщину смерти исполнительницы. 14 августа она опубликовала клип на песню «Мама» в cвоем Instagram.

Девушка показала кадры, сделанные в разные годы жизни певицы.

«Ровно год прошел с того момента, как наша семья пережила страшную, невосполнимую утрату. Утрату, боль от которой не утихнет никогда. Сегодня я нахожусь в Феодосии. Рядом с бабушкой. Сегодня вся наша семья тут. Сегодня днем мы поплывем на катере на то самое место. Место, где навсегда осталась наша мамочка», — написала Бриль.

Девушка отметила, что песня памяти посвящается всем мамам.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа на 55-м году жизни в больнице, не приходя в сознание. По словам Бриль, она нашла мать в ее московской квартире в начале августа. На теле женщины были синяки, рядом с ней находился ее супруг Юрий Фирсов. Бриль вызвала врачей, которые увезли мать с отчимом в наркологическую клинику. Впоследствии мужчина оттуда сбежал.

Позже состояние певицы ухудшилось, и ее госпитализировали в Москве с черепно-мозговой травмой 11 августа. Врачи диагностировали у нее отек мозга, артистка находилась в коме.

Позже Фирсова нашли и доставили в УВД, чтобы установить обстоятельства, при которых его супруга получила черепно-мозговую травму. Мужчина потерял сознание, узнав о ее смерти. Он назвал случившееся несчастным случаем, заявив, что певица поскользнулась и упала в ванной.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021