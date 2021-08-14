Путин поздравил коллектив «Спорт-Экспресса» с 30-летием

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив газеты «Спорт-Экспресс» с 30-летием. Поздравительная телеграмма опубликована 14 августа на сайте Кремля.

«За эти годы ваше издание выросло в одно из крупнейших и авторитетных профильных СМИ России. Среди его преданных читателей — поклонники самых разных видов спорта, специалисты, атлеты и тренеры. Они ценят «Спорт-Экспресс» за актуальные новости и яркие репортажи, интересные аналитические обзоры и интервью, за достойное, бережное отношение к лучшим традициям отечественной журналистики, отдают должное вашему умению эффективно использовать современные технологии, вовлекать в спортивную орбиту пользователей интернета и социальных сетей», — говорится в телеграмме.

Президент поблагодарил коллектив издания за неустанный труд и преданность своему делу, за продвижение в обществе ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни.

Сотрудники издания в этот день поблагодарили в Twitter своих читателей: «Сколько же событий и достижений, поражений и побед мы пережили за это время. Спасибо, что остаетесь с нами!»

Первый номер газеты вышел 14 августа 1991 года. Согласно опросу «Медиалогии», по итогам II квартала 2021 года издание занимает первую строчку топ-20 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли.