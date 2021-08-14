В Анапе по дороге в аэропорт утонула машина

Из-за сильных ливней в Анапе затопило дорогу в аэропорт. Сотрудники ДПС и администрация города призывали не ездить по этой дороге, однако один из водителей не послушал рекомендаций — его машина практически полностью ушла под воду. Видео с места размыва дороги 14 августа опубликован канал РЕН ТВ.

Сейчас на месте инцидента работает строительная техника. Специалисты устраняют последствия стихии и выставляют ограждения. Из-за ливней туристам приходится доезжать до заблокированного участка дороги, а оттуда идти в аэропорт пешком.

Ранее в этот день сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации ввели в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за непогоды.

В МЧС указали, что в результате прохождения циклона было подтоплено 1344 частных домовладения, 1683 придомовых территории в 19 населенных пунктах и один участок краевой автомобильной дороги.

Из пяти детских оздоровительных лагерей в безопасную зону на время прохождения циклона эвакуировали 989 детей. Кроме того, приведены в готовность 76 пунктов временного размещения вместимостью более 15 тыс. человек. В восьми ПВР уже размещены 847 человек, в том числе более 500 детей, уточнили в МЧС.

В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков. По данным метеорологов, мезоциклон, ставший причиной обильных осадков на Кубани, сформировался над Черным морем. Наиболее сильные дожди шли в Приазовье — в Ейске, Темрюке, Керчи, где также пришлось эвакуировать население из-за подтоплений, и в Каменск-Шахтинском Ростовской области.