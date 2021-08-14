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Вода начала уходить с улиц Керчи после сильных ливней

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Прошедшей ночью в Керчи не было осадков, вода постепенно начала уходить в реку Мелек-Чесме. Новых подтоплений не зафиксировано. Об этом 14 августа сообщили в городской администрации.

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«С утра ситуация в городе остается стабильной. Уровень воды в реке Мелек-Чесме снижается. Подтоплений жилого сектора нет. Службы работают в дежурном режиме», — говорится в сообщении администрации города.

Улицы в центре еще остаются частично подтоплены. Движение по некоторым из них перекрыто, маршруты автобусов были скорректированы.

Как сообщили «РИА Новости» в гидрометцентре Крыма, дожди в городе прекратились. Ночью ливень прошел севернее Керчи, в микрорайоне Опасное, где выпало 18 мм осадков.

По данным метеорологов, мезоциклон, ставший причиной обильных осадков в том числе и на Кубани, сформировался над Черным морем. Наиболее сильные дожди шли в Приазовье — в Ейске, Темрюке, Керчи, где также пришлось эвакуировать население из-за подтоплений, и в Каменск-Шахтинском Ростовской области.

Днем ранее глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что держит на постоянном контроле ситуацию в Керчи и Ленинском районе, связанную с аномальными осадками. Он уточнил, что в настоящий момент принимаются меры для ликвидации последствий подтоплений, критических проблем нет.

По словам Аксенова, в результате резкого подъема воды было подтоплено 43 населенных пункта в шести муниципальных образованиях Крыма. В зону подтопления также попали 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов и 74 социально значимых объекта. В результате непогоды было повреждено 30 мостов, а также участки автомобильных дорог общей протяженностью более 72 км.

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