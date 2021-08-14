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Периметр возле упавшего на Камчатке вертолета начали обследовать глубоководные дроны
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Периметр возле упавшего на Камчатке вертолета начали обследовать глубоководные дроны

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Территорию вокруг вертолета Ми-8, упавшего в Курильское озеро на Камчатке 12 августа, обследуют глубоководные дроны, сообщила пресс-служба Кроноцкого заповедника.

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Во время крушения Ми-8 спаслись 8 человек, остальные пропали без вести

«С помощью глубоководных дронов ведется обследование периметра вокруг потерпевшего крушение вертолета, обнаруженного 13 августа. Мы отмечаем на карте места расположения обломков воздушного судна», — говорится в сообщении.

В настоящее время просчитываются варианты подъема вертолета со дна озера, пояснил директор заповедника Петр Шпиленок.

Крушение вертолета Ми-8 с туристами произошло 12 августа: при заходе на посадку воздушное судно, принадлежащее авиационной компании «Витязь-Аэро», упало в Курильское озеро.

На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, среди которых 12-летний ребенок. Спаслись восемь человек. Как сообщалось, выжившие пассажиры вертолета самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Судьба еще восьми человек оставалась неизвестной.

Позднее, 14 августа, были найдены тела нескольких погибших, пятеро числятся пропавшими без вести. Тела были найдены рядом с остатками упавшего вертолета — на расстоянии около 500 м от берега и на глубине в 110 м.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

В СК РФ сообщили, что в качестве основных версий причины крушения вертолета рассматриваются плохая погода, ошибка пилотирования и неисправность воздушного судна.

Вертолет принадлежит авиакомпании «Витязь-Аэро», которая работает на Камчатке с 2009 года. В парке компании числятся более 20 вертолетов Ми-8, которые осуществляют полеты в отдаленные районы полуострова, в том числе и пассажирские. После трагедии Росавиация ввела запрет на перевозки пассажиров авиакомпанией, в настоящий момент решаются вопросы о размере выплат погибшим и пострадавшим.

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