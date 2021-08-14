В Крыму назвали несуразным план Киева по возвращению полуострова

Новый план по возвращению полуострова, озвученный главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, является «геополитической несуразностью». Об этом 14 августа сообщила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

«Смешно слышать абсурдные заявления министра иностранных дел Украины пана Кулебы, который справляется на отлично в актерском мастерстве, беря пример со старшего товарища, президента Украины Владимира Зеленского. Геополитическая несуразность и очередная глупейшая сентенция», — цитирует ее «РИА Новости».

Речь идет о том, как накануне Кулеба сравнил планы Киева по «возвращению» Крыма в состав страны с изречением, которое приписывают индийскому политическому деятелю Махатме Ганди: «Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете». По мнению главы украинского МИДа, Россия сейчас находится на третьей стадии и скоро полуостров якобы вернется в состав Украины.

Как подчеркнула Гридчина, Кулеба не понимает истинного значения того, что цитирует, и выглядит смешно. «Каждый новый министр иностранных дел Украины на этом посту пытается за короткий срок построить свою юмористическую карьеру. В программе «Кривое зеркало» они были бы великолепны и находились бы на своем месте, но а сейчас со всем миром давайте наблюдать за ними и смеяться», — сказала Гридчина, подчеркнув, что Крым был, есть и будет российским.

Ранее власти Киева инициировали проведение 23 августа в Киеве форума «Крымская платформа», на повестке которого стоят вопросы «возвращения» полуострова в состав Украины. Ожидается, что мероприятие посетят представители как минимум 28 государств и организаций, среди них Литва, Латвия, Польша, США, Германия и Франция.

Ранее, 14 августа, постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов призвал страны налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», которая объединяет сторонников российского статуса полуострова, а не участвовать в саммите «Крымская платформа». Политик подчеркнул, что «Друзья Крыма» преследуют гуманные и правильные цели, в отличие от «Крымской платформы», пропитанной духом агрессии и вражды, нацеленной на зачистку нашего полуострова от его населения, которое, по мнению президента Украины (Владимира) Зеленского, надо выселить в Россию.

12 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Крымская платформа» является шабашем, на котором Запад намерен развивать неонацистские настроения Киева.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.