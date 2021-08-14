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В России за сутки выявили 22 144 новых случая коронавируса

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22 144 новых случая коронавируса зарегистрировали в России за минувшие сутки. Об этом в субботу, 14 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

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«За последние сутки в России выявлено 22 144 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 819 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 550 человек», — говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (2317), Санкт-Петербурге (1823) и Московской области (1307).

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировали 6 579 212 случаев заболевания в 85 регионах. За весь период зафиксировано 169 683 летальных исхода, выздоровели 5 867 890 человек.

Ранее, 11 августа, министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что вакцинацию от COVID-19 лучше не откладывать и пройти ее в летний период. Он уточнил, что в это время условия для постановки прививки самые благоприятные.

Ранее в этот день заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что ситуация с распространением COVID-19 в масштабах России стабилизировалась, но при этом она всё еще остается напряженной.

Днем ранее Пшеничная указала, что снизить потенциальные темпы прироста показателей по заболеваемости коронавирусной инфекцией может только вакцинация.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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