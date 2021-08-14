Вильфанд назвал места на Черноморском побережье с самой теплой водой
Самое теплое море на Черноморском побережье сейчас в Туапсе и Сочи. Самое холодное — в Анапе и Евпатории. Об этом 14 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Температура воды на курортах по-прежнему очень теплая и комфортная. В Сочи и Туапсе она составляет даже 27 градусов тепла», — цитирует его ТАСС.
Как отметил Вильфанд, в Анапе и Евпатории температура воды составляет +24 градуса, в Феодосии — +25 градусов. В Алуште, Геленджике и Ялте вода прогрелась до +26 градусов.
Ранее в этот день сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации ввели в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за непогоды.
В МЧС указали, что в результате прохождения циклона было подтоплено 1344 частных домовладения, 1683 придомовых территорий в 19 населенных пунктах и один участок краевой автомобильной дороги.
Из пяти детских оздоровительных лагерей в безопасную зону на время прохождения циклона эвакуировали 989 детей. Кроме того, приведены в готовность 76 пунктов временного размещения вместимостью более 15 тыс. человек. В восьми ПВР уже размещены 847 человек, в том числе более 500 детей, уточнили в МЧС.
В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков. По данным метеорологов, мезоциклон, ставший причиной обильных осадков на Кубани, сформировался над Черным морем. Наиболее сильные дожди шли в Приазовье — в Ейске, Темрюке, Керчи, где также пришлось эвакуировать население из-за подтоплений, и в Каменск-Шахтинском Ростовской области.