В Турции водитель на угнанной машине скорой помощи наехал на пешеходов

В Турции водитель на угнанной машине скорой помощи наехал на пешеходов

2021-08-14 09:47:24

2021-08-14 09:47:24

2021-08-14 09:47:24

2021-08-14 09:47:24

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