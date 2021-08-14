Число пострадавших в результате взрыва в автобусе в Воронеже выросло до 24

Число пострадавших при взрыве в пассажирском автобусе в Воронеже возросло до 24. Об этом в субботу, 14 августа, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Число пострадавших от взрыва в воронежском автобусе выросло до 24 человек (двое умерли). Вчера еще двое человек обратились за медицинской помощью: один [находится] в состоянии средней тяжести, второй после оказания помощи от госпитализации отказался», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, в настоящее время в больнице скорой медицинской помощи № 1 (БСМП) на лечении находятся 14 человек, один — в реанимации в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести.



В воронежской областной клинической больнице № 1 лечатся двое пострадавших: один с ожогами 1–2-й степени — в реанимации, второй, которого перевели из БСМП №1, также находится в реанимации в тяжелом состоянии с ушибом легких и множественными ссадинами.



Таким образом, в медучреждениях остаются 16 из 24 пострадавших при взрыве.

Взрыв в маршрутном автобусе в Воронеже произошел вечером в четверг, 12 августа, неподалеку от остановки общественного транспорта. Одна женщина в результате произошедшего лишилась ноги и впоследствии в день ЧП скончалась в больнице. В пятницу стало известно о смерти еще одной пострадавшей.

В качестве основной причины произошедшего рассматривается версия о неисправности технического оборудования. Вместе с тем изначально сообщалось о взрыве газа. Однако, как утверждает представитель перевозчика, все автобусы в парке работают на дизельном топливе. Следствие допускает, что автобус могли незаконно переоборудовать с бензинового на газовое топливо.

По словам сына владелицы взорвавшегося автобуса Дмитрия Радченко, в транспорт могли «что-то подкинуть». Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

Губернатор региона Александр Гусев сообщил 13 августа, что родным погибших выплатят по 1 млн рублей. Власти также намерены наградить мужчину, который помогал людям выбраться из салона автобуса.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров.