Прямой эфир
Общество
Число пострадавших в результате взрыва в автобусе в Воронеже выросло до 24
Происшествия
В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 22 человека
Общество
Почти 99 тыс. иностранцев за полгода запретили въезжать в Россию
Общество
Жители пострадавшего от пожара села в Якутии получили первые выплаты
Происшествия
Один человек погиб в ДТП на 39-м км МКАД
Общество
Режим ЧС ввели в 14 муниципалитетах Кубани из-за непогоды
Общество
Российские туристы пожаловались на проблемы с вылетом в Хургаду
Мир
В Крыму предложили альтернативу «Крымской платформе»
Мир
На Украине допустили снятие санкций ЕС против России из-за действий Киева

Число пострадавших в результате взрыва в автобусе в Воронеже выросло до 24

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число пострадавших при взрыве в пассажирском автобусе в Воронеже возросло до 24. Об этом в субботу, 14 августа, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Сильно зажало между сидений»: что известно о взрыве автобуса в Воронеже
Трагедия произошла накануне вечером, в результате погибли как минимум два человека

«Число пострадавших от взрыва в воронежском автобусе выросло до 24 человек (двое умерли). Вчера еще двое человек обратились за медицинской помощью: один [находится] в состоянии средней тяжести, второй после оказания помощи от госпитализации отказался», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, в настоящее время в больнице скорой медицинской помощи № 1 (БСМП) на лечении находятся 14 человек, один — в реанимации в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести.

В воронежской областной клинической больнице № 1 лечатся двое пострадавших: один с ожогами 1–2-й степени — в реанимации, второй, которого перевели из БСМП №1, также находится в реанимации в тяжелом состоянии с ушибом легких и множественными ссадинами.

Таким образом, в медучреждениях остаются 16 из 24 пострадавших при взрыве.

Взрыв в маршрутном автобусе в Воронеже произошел вечером в четверг, 12 августа, неподалеку от остановки общественного транспорта. Одна женщина в результате произошедшего лишилась ноги и впоследствии в день ЧП скончалась в больнице. В пятницу стало известно о смерти еще одной пострадавшей.

В качестве основной причины произошедшего рассматривается версия о неисправности технического оборудования. Вместе с тем изначально сообщалось о взрыве газа. Однако, как утверждает представитель перевозчика, все автобусы в парке работают на дизельном топливе. Следствие допускает, что автобус могли незаконно переоборудовать с бензинового на газовое топливо.

По словам сына владелицы взорвавшегося автобуса Дмитрия Радченко, в транспорт могли «что-то подкинуть». Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

Губернатор региона Александр Гусев сообщил 13 августа, что родным погибших выплатят по 1 млн рублей. Власти также намерены наградить мужчину, который помогал людям выбраться из салона автобуса.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021