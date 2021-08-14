Почти 99 тыс. иностранцев за полгода запретили въезжать в Россию. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По действующему законодательству иностранцу запрещается въезд, если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, общественного порядка и защиты здоровья населения.

Также отказать во въезде могут, если в отношении него вынесено решение об административном выдворении за пределы РФ, о депортации, если иностранец имеет неснятую или непогашенную судимости за совершение преступления в России, его неоднократно в течение года привлекали к ответственности за совершение административного правонарушения, а также если он уклонился от уплаты налогов или штрафа.

Отсутствие документов, необходимых для получения визы, и полиса медицинского страхования, действительного на территории РФ, а также невозможность подтвердить наличие средств для проживания в стране или использование иностранцем подложных документов — эти обстоятельства тоже могут стать основанием для запрета въезда. Иностранцу не разрешат въезжать в РФ, если он превысил срок пребывания в 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток.

Ранее, 5 августа, в МВД сообщили о том, что для пребывания в РФ трудовых мигрантов и остальных иностранцев, находящихся в стране более 90 дней, обяжут проходить дактилоскопию с 29 декабря.

9 июля из разработанного МВД законопроекта стало известно, что для въезда или долгосрочного пребывания в России иностранные граждане будут получать единый документ с электронным носителем. Для его получения будет необходимо в течение 30 дней со дня въезда в страну пройти дактилоскопию и сделать фотографию.

Также медосвидетельствование должно будет подтвердить отсутствие у мигранта наркозависимости, представляющих опасность для окружающих инфекционных заболеваний, ВИЧ. Предполагается, что единый документ будет действовать 10 лет.

Кроме того, в МВД рассказали, в каких случаях пребывание иностранцев в России становится нежелательным. Так, основанием для данного статуса является «создание реальной угрозы обороноспособности или безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью населения». Иностранец, пребывание или проживание которого в России признали нежелательным, обязан выехать из страны. В противном случае его депортируют, добавили в МВД.