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Российские туристы пожаловались на проблемы с вылетом в Хургаду
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Российские туристы пожаловались на проблемы с вылетом в Хургаду

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Пассажиры, которые должны были отправиться из Москвы на египетский курорт Хургада, пожаловались, что уже продолжительное время находятся в аэропорту Домодедово и не могут вылететь к месту отдыха. Об этом 14 августа сообщает канал РЕН ТВ.

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По словам одного из пассажиров, самолет должен быть вылететь в Хургаду еще вчера, но рейс был перенесен. Когда именно состоится вылет, туристам не сообщают.

«На протяжении последних трех часов, что мы здесь находимся, всё тщетно к тому, чтобы к нам вышел или представитель авиакомпании «Египетские авиалинии», или представитель аэропорта, или другое ответственное лицо, чтобы нам дали разъяснение, улетим мы или нет», — приводят журналисты слова пассажира Сергея.

Кроме того, как утверждает турист, пассажирам не предложили еду и напитки.

По разным данным, рейс Москва–Хургада должен состояться в 12:45 или в 15:00. Также есть информация, что самолет якобы и вовсе не вылетал за россиянами из Египта.

Днем ранее источники «Известий» сообщали, что оперштаб по предупреждению завоза и распространению коронавируса провел заседание, на котором рассматривался вопрос увеличения числа рейсов на курорты Египта. На заседании было принято решение об увеличении числа рейсов.

Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с египетскими курортами. Самолеты летают из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Суммарно будет выполняться по 20 еженедельных рейсов, 10 из которых — российской стороной и 10 — египетской.

6 августа в Росавиации сообщили, что восемь российских авиакомпаний уже получили допуски на полеты на курорты Египта. Так, документом обзавелись «Аэрофлот», «Победа» и S7, из регионов — «Россия», S7, «Уральские авиалинии», Smartavia, Nordwind и AZUR air. Далее они должны обзавестись разрешением на авиаперевозки от оперштаба по коронавирусу.

В ноябре 2015 года рейсы на египетские курорты были запрещены после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета. На нем туристы возвращались с отдыха в Шарм-эш-Шейхе в Санкт-Петербург. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 224 человека. Авиасообщение между Россией и Египтом возобновилось в 2018 году, но рейсы были разрешены только в Каир.

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