NASA повысило вероятность столкновения астероида Бенну с Землей

NASA повысило вероятность столкновения с астероидом Бенну. В недавней миссии учли новые факторы. Бенну может столкнуться с Землей до 2300 года. Вероятность происшествия оценили в 1/1750 — ранее она была ниже, передает телеканал «Известия». Астероид имеет диаметр 560 м и считается одним из самых опасных. Орбита небесного тела пересекает земную с внешней стороны. Столкновение может вызвать катастрофу регионального масштаба.

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