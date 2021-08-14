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На Украине зафиксировали 1,3 тыс. случаев коронавируса

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На Украине за сутки зафиксировано 1353 новых случая коронавируса. Об этом 14 августа сообщается на сайте украинского минздрава.

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«По данным Центра общественного здоровья 13 августа на Украине зафиксировано 1353 новых подтвержденных случая коронавирусной инфекции (из них детей — 99, медработников — 33)», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, за сутки выздоровел 791 человек, зафиксирован 21 летальный исход.

Старт вакцинации от COVID-19 на Украине состоялся 24 февраля, с начала кампании сделано более 7,3 млн прививок. Вакцинация проводится препаратами Covishield Oxford от компании AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech, Pfizer и Comirnaty американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также вакциной Moderna.

Накануне заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска сообщил, что Польша продаст Украине более 1 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции с истекающим сроком годности. 650 тыс. доз препарата AstraZeneca будут поставлены украинцам уже в августе.

В середине июня на Украине продлили карантин до конца августа. В регионах, находящихся в зоне эпидемиологической опасности, действует требование носить маски в общественных учреждениях, заполняемость кинотеатров не должна превышать 50% от общей вместимости, перевозка пассажиров в общественном транспорте может осуществляется только на сидячих местах.

Также 28 июля в стране ввели обязательный карантин для всех въезжающих в страну из России и Индии не привитых от COVID-19 людей. Отмечалось, что мера принимается из-за широкого распространения штамма «Дельта». Кроме того, было решено вернуть ПЦР-тестирование на коронавирус для всех въезжающих в страну невакцинированных людей.

По последним данным, за всё время пандемии в стране зафиксировано более 2,2 млн заболевших COVID-19, выздоровели более 2,1 млн пациентов, зарегистрировано 53 238 летальных исходов из-за последствий коронавирусной инфекции.

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