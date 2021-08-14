На Украине зафиксировали 1,3 тыс. случаев коронавируса

На Украине за сутки зафиксировано 1353 новых случая коронавируса. Об этом 14 августа сообщается на сайте украинского минздрава.

«По данным Центра общественного здоровья 13 августа на Украине зафиксировано 1353 новых подтвержденных случая коронавирусной инфекции (из них детей — 99, медработников — 33)», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, за сутки выздоровел 791 человек, зафиксирован 21 летальный исход.

Старт вакцинации от COVID-19 на Украине состоялся 24 февраля, с начала кампании сделано более 7,3 млн прививок. Вакцинация проводится препаратами Covishield Oxford от компании AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech, Pfizer и Comirnaty американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также вакциной Moderna.

Накануне заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска сообщил, что Польша продаст Украине более 1 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции с истекающим сроком годности. 650 тыс. доз препарата AstraZeneca будут поставлены украинцам уже в августе.

В середине июня на Украине продлили карантин до конца августа. В регионах, находящихся в зоне эпидемиологической опасности, действует требование носить маски в общественных учреждениях, заполняемость кинотеатров не должна превышать 50% от общей вместимости, перевозка пассажиров в общественном транспорте может осуществляется только на сидячих местах.

Также 28 июля в стране ввели обязательный карантин для всех въезжающих в страну из России и Индии не привитых от COVID-19 людей. Отмечалось, что мера принимается из-за широкого распространения штамма «Дельта». Кроме того, было решено вернуть ПЦР-тестирование на коронавирус для всех въезжающих в страну невакцинированных людей.

По последним данным, за всё время пандемии в стране зафиксировано более 2,2 млн заболевших COVID-19, выздоровели более 2,1 млн пациентов, зарегистрировано 53 238 летальных исходов из-за последствий коронавирусной инфекции.