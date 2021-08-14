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США обвинили Россию в дезинформации о происхождении COVID-19

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Россию, КНР и Иран обвинили в дезинформации о происхождении коронавируса. По мнению американской стороны, связанные с властями этих стран СМИ поддерживали теории заговора о COVID-19 и вакцинах против него. Об этом говорится в документе, опубликованном накануне на сайте министерства внутренней безопасности (DHS) США.

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Документ в целом посвящен оценке угроз для страны в террористической сфере.

«Российские, китайские и иранские СМИ, связанные с правительством, неоднократно усиливали теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин; в некоторых случаях усиливаются призывы к насилию в отношении лиц азиатского происхождения», — говорится в тексте документа.

Как заявили в министерстве, противники США «активизировали попытки посеять раздор» в обществе. Для предотвращения распространения призывов к насилию, дезинформации и «теорий заговора» ведомство будет предоставлять обновленную информацию, указали в министерстве, не приведя при этом никаких доказательств по обвинениям.

Россия неоднократно опровергала подобные заявления. Так, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки со ссылкой на данные Госдепа США обвинила Россию и Китай в попытках «очернить» западные вакцины от коронавируса для продвижения своих препаратов, напомнили в «Газете.ру». Посол России в США Анатолий Антонов назвал эти обвинения «бездоказательными». Он также выразил надежду, что американские репортеры не станут «тиражировать сплетни и домысли», а предоставят аудитории проверенную информацию.

Антонов 7 августа также заявил, что на Западе ведется целенаправленная кампания против российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». В качестве примера он указал на то, что администрация США через минздрав Бразилии убедила власти республики отказаться от «Спутника V». Сведения об этом, по его словам, содержатся в ежегодном докладе министерства здравоохранения и социальных служб США за 2020 год.

В прошлом году госсекретарь Майк Помпео назвал Россию, Иран и Китай странами, передающими ложную информацию о распространении коронавирусной инфекции. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что русофобская позиция пойдет на спад.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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