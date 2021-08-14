«Дельта»-штамм снизил уверенность малого бизнеса США в стабильности

В США из-за-распространения штамма коронавируса «Дельта» уровень уверенности малого бизнеса в экономической стабильности в августе достиг минимума с начала марта 2021 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Vistage Worldwide для газеты The Wall Street Journal. Издание опубликовало его результаты в пятницу, 13 августа.

Согласно социологическому исследованию, на данный момент только 39% американских предпринимателей верят, что экономические условия в стране улучшатся в течение ближайшего года. Еще в июле ровно половина владельцев малого бизнеса верили в позитивную экономическую конъюнктуру, а весной этот показатель составлял 67%.

В то же время число представителей малого бизнеса, которые считают, что экономическая ситуация ухудшилась, возросло, но незначительно — до 20% против 15% в июле. При этом 22% предпринимателей признались, что рост заболеваемости COVID-19 из-за распространения «Дельта»-варианта уже оказал влияние на их бизнес.

В опросе приняли участие более 560 малых предприятий, чей годовой доход варьируется от 1 до 20 млн долларов. Показатель доверия малого бизнеса является частью более широкого индекса уверенности, который также отслеживает такие показатели, как перспективы владельцев малого бизнеса в отношении своих компаний, а также их планы по инвестициям и найму.

Ранее, 4 августа, президент США Джо Байден назвал пандемию коронавируса в стране трагедией и предупредил об ухудшении ситуации в ближайшее время.

1 августа стало известно, что штат Флорида стал новым эпицентром распространения коронавирусной инфекции в США. На него приходится пятая часть всех случаев заболевания в стране за сутки.

Несмотря на это, на следующий день в Белом доме заверили, что не собираются снова вводить локдаун в стране из-за распространения штамма коронавируса «Дельта».

Всего, по данным Worldometer, с начала пандемии в Соединенных Штатах зафиксировано более 37,4 млн новых случаев COVID-19, скончались 637 тыс. человек, выздоровели 30 млн.