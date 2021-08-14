В МВД рассказали об изменении билетов теоретического экзамена на права

МВД России намерено изменить билеты теоретического экзамена на права. Об этом в субботу, 14 августа, рассказали в пресс-службе ведомства.

Цель инициативы — проверка осознанности соблюдения безопасности при управлении автомобилем экзаменуемым. Таким образом, акцент при обучении основам вождения делается не столько на изучении и «заучивании» ПДД, сколько на внедрении понимания необходимого водителю транспортного средства.

Данная мера, как уточнили в ведомстве, способствует снижению числа аварий с участием молодых автомобилистов, опыт управления автомобилем у которых не превышает двух лет. Параллельно должна улучшиться сама система допуска водителей к управлению транспортным средством.

«В настоящее время главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России прорабатывается вопрос изменения подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами», — цитирует сообщение министерства ТАСС.

В скором времени МВД намерено представить нормативно-правовые акты по анонсированной инициативе.

Ранее, 8 августа, в российском Министерстве внутренних дел рассказали о намерении пересмотра отношений сотрудника ГИБДД и будущего водителя в практической части экзамена на водительские права. В частности планируется обновить конкретные положения по части действий водителя и экзаменуемого при проверке маневров.

4 августа в МВД рассказали о самых распространенных ошибках, которые допускают экзаменуемые в ходе тестирования.

С 1 апреля в России вступили в силу новые правила сдачи практического экзамена на водительские права. Теперь «площадка» и «город» объединены в один практический экзамен. На всё задание уходит не более 30 минут. Во время сдачи экзамена инспектор ГИБДД ведет аудио- и видеозапись процесса. Проводятся экзамены, как и раньше, на закрытых огороженных площадках. Упражнения прежние: заезд в бокс, разворот в ограниченном пространстве, параллельная парковка, «горка» и т.д.