Один человек погиб в ДТП на трассе в Новосибирской области

На участке федеральной автотрассы Р-254 «Иртыш» в Убинском районе Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком после выезда на встречную полосу. Об этом сообщило утром в субботу, 14 августа, издание «Тайга.инфо».

Читатель рассказал, что перевозивший арбузы грузовой автомобиль Volvo столкнулся с легковым автомобилем Lifan. В результате столкновения на встречной полосе пассажир легковушки скончался на месте, а его пассажирка была госпитализирована. Грузовик перевернулся и временно заблокировал проезд по автодороге.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, организовано реверсивное движение. Обстоятельства, возраст и личности пострадавших устанавливаются.

Рано утром в субботу, 14 августа, на 39-м км МКАД произошло ДТП со смертельным исходом. Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина 29 лет. Причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны.