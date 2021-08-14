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Эксперт назвал способ меньше платить за коммунальные услуги

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Какие категории граждан России имеют право на государственные льготы при оплате коммунальных услуг, рассказал в субботу, 14 августа, в интервью агентству «Прайм» генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

Так, по словам эксперта, в случае если доход семьи на одного ее члена меньше минимума, установленного регионом, то государство берет на себя обязанность субсидирования расходов на ЖКХ.

Величина субсидий, как и требования к их получению, отличается в каждом регионе, узнать точную информацию можно в отделе социального обеспечения граждан или в управляющей компании. По мнению специалиста, получить льготы не сложно, однако люди часто «просто не знают или не находят времени заняться этим вопросом».

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Минко напомнил, что права на субсидии имеют инвалиды, ветераны ВОВ, участники боевых действий и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны труда и некоторые другие категории граждан.

Кроме того, он отметил, что в случае с капитальным ремонтом тоже существует ряд ситуаций, при которых эти сборы должно компенсировать государство. Например, если человек живет в муниципальном жилье, то капитальный ремонт должны оплачивать местные органы власти.

«Или, например, есть постановление конституционного суда о том, что если первая квартира в доме была приватизирована после включения его в программу капитального ремонта, то ремонт также должны оплачивать те органы власти, в чьем подчинении он находился», — пояснил Минко.

Эксперт также отметил, что сейчас ведется разработка новых принципов тарификации ЖКУ, в основе которых будет лежать «социальная справедливость».

Ранее, 20 июля, депутат Госдумы Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект, устанавливающий предел выплат по ЖКХ в размере 15% от совокупных доходов семьи.

В пояснительной записке отмечается, что жители в регионах с меньшими доходами могут тратить на услуги ЖКХ больше, чем граждане, проживающие в регионах с более высоким уровнем жизни. Документ призван разрешить данную ситуацию, обеспечить адресность соцподдержки, а также сократить количество неплательщиков ЖКХ.

16 июля «Известия» со ссылкой на Росстат сообщали, что за I квартал 2021 года долги за ЖКУ в России выросли до 1,33 трлн рублей, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это долги промышленных потребителей, бюджетных организаций, а также граждан.

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