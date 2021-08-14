Эксперт назвал способ меньше платить за коммунальные услуги

Какие категории граждан России имеют право на государственные льготы при оплате коммунальных услуг, рассказал в субботу, 14 августа, в интервью агентству «Прайм» генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

Так, по словам эксперта, в случае если доход семьи на одного ее члена меньше минимума, установленного регионом, то государство берет на себя обязанность субсидирования расходов на ЖКХ.

Величина субсидий, как и требования к их получению, отличается в каждом регионе, узнать точную информацию можно в отделе социального обеспечения граждан или в управляющей компании. По мнению специалиста, получить льготы не сложно, однако люди часто «просто не знают или не находят времени заняться этим вопросом».

Минко напомнил, что права на субсидии имеют инвалиды, ветераны ВОВ, участники боевых действий и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны труда и некоторые другие категории граждан.

Кроме того, он отметил, что в случае с капитальным ремонтом тоже существует ряд ситуаций, при которых эти сборы должно компенсировать государство. Например, если человек живет в муниципальном жилье, то капитальный ремонт должны оплачивать местные органы власти.

«Или, например, есть постановление конституционного суда о том, что если первая квартира в доме была приватизирована после включения его в программу капитального ремонта, то ремонт также должны оплачивать те органы власти, в чьем подчинении он находился», — пояснил Минко.

Эксперт также отметил, что сейчас ведется разработка новых принципов тарификации ЖКУ, в основе которых будет лежать «социальная справедливость».

Ранее, 20 июля, депутат Госдумы Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект, устанавливающий предел выплат по ЖКХ в размере 15% от совокупных доходов семьи.

В пояснительной записке отмечается, что жители в регионах с меньшими доходами могут тратить на услуги ЖКХ больше, чем граждане, проживающие в регионах с более высоким уровнем жизни. Документ призван разрешить данную ситуацию, обеспечить адресность соцподдержки, а также сократить количество неплательщиков ЖКХ.

16 июля «Известия» со ссылкой на Росстат сообщали, что за I квартал 2021 года долги за ЖКУ в России выросли до 1,33 трлн рублей, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это долги промышленных потребителей, бюджетных организаций, а также граждан.