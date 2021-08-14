В Новокузнецке врач нахамила больной и выставила за дверь

Жительница Новокузнецка пожаловалась в социальных сетях, что врач отказала ей в лечении и выгнала из кабинета, несмотря на то, что у нее была высокая температура. Об этом сообщил в субботу, 14 августа, телеканал РЕН ТВ. Весь конфликт девушка сняла на видео.

По словам женщины, у нее девять дней высокая температура и кашель, но врач отказалась признавать пациентку больной, сказав, что раньше надо было приходить, несколько дней назад. Когда девушка сказала, что приходила, врач стала настаивать, что у той не было температуры.

В процессе спора врач потребовала «не орать». На возмущение девушки, почему врач спорит с ней о испытываемых ей же симптомах, сотрудница поликлиники начала материться, требовать убрать телефон и покинуть кабинет, для чего она встала и открыла перед пациенткой дверь. Просьбы поставить верный диагноз игнорировала.

Жители региона возмущены и недовольны подобным поведением медперсонала местной поликлиники.

Пациентка написала жалобу в региональный минздрав и за свой счет сделала компьютерную томографию. В результате у нее выявили поражение легких на 30–35%.

Сейчас она госпитализирована.

В пятницу, 13 августа, пресс-служба Буйнакской горбольницы в Дагестане на своей странице в Instagram сообщила, что их врачи спасли 64-летнюю женщину с коронавирусом со стопроцентным поражением легких.

«Вылечили пациентку с коронавирусной инфекцией, осложненной 100-процентным поражением легких с обеих сторон!» — отметили в больнице.