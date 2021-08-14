Прямой эфир
Общество
Жители пострадавшего от пожара села в Якутии получили первые выплаты
Спорт
Завершился боксерский турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Общество
Росавиация запретила «Витязь-Аэро» перевозки пассажиров
Происшествия
Один человек погиб в ДТП на трассе в Новосибирской области
Общество
Расследование в отношении экс-главы МВД Амурской области завершено
Мир
На Украине зафиксировали 1,3 тыс. случаев коронавируса
Общество
На Кубани эвакуировали около 1 тыс. детей из подтопленных лагерей
Общество
Певица Макsим частично потеряла память после выхода из комы
Общество
Трутнев прибыл в Якутию в рамках борьбы с лесными пожарами

В Новокузнецке врач нахамила больной и выставила за дверь

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница Новокузнецка пожаловалась в социальных сетях, что врач отказала ей в лечении и выгнала из кабинета, несмотря на то, что у нее была высокая температура. Об этом сообщил в субботу, 14 августа, телеканал РЕН ТВ. Весь конфликт девушка сняла на видео.

По словам женщины, у нее девять дней высокая температура и кашель, но врач отказалась признавать пациентку больной, сказав, что раньше надо было приходить, несколько дней назад. Когда девушка сказала, что приходила, врач стала настаивать, что у той не было температуры.

«Один вирус вытеснил другой»: ждать ли в России эпидемии гриппа
Врачи призывают россиян прививаться не только от коронавируса

В процессе спора врач потребовала «не орать». На возмущение девушки, почему врач спорит с ней о испытываемых ей же симптомах, сотрудница поликлиники начала материться, требовать убрать телефон и покинуть кабинет, для чего она встала и открыла перед пациенткой дверь. Просьбы поставить верный диагноз игнорировала.

Жители региона возмущены и недовольны подобным поведением медперсонала местной поликлиники.

Пациентка написала жалобу в региональный минздрав и за свой счет сделала компьютерную томографию. В результате у нее выявили поражение легких на 30–35%.

Сейчас она госпитализирована.

В пятницу, 13 августа, пресс-служба Буйнакской горбольницы в Дагестане на своей странице в Instagram сообщила, что их врачи спасли 64-летнюю женщину с коронавирусом со стопроцентным поражением легких.

«Вылечили пациентку с коронавирусной инфекцией, осложненной 100-процентным поражением легких с обеих сторон!» — отметили в больнице.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021