Военные инженеры предоставили помощь в тушении пожаров в Якутии

Военные инженеры Восточного военного округа (ВВО) помогают населению Якутии в борьбе с лесными пожарами, распространившимися в регионе. Об этом стало известно в субботу, 14 августа.

В настоящий момент завершается создание защитной минерализированной полосы, проходящей по территории поселка Бяси-Кюель.

«Также военнослужащие ВВО проводят противопожарные мероприятия в селе Тастах, где их усилиями также оборудовано более 3,5 км минерализованной полосы, которая выполнена с учетом характера рельефа местности, почвенных и лесорастительных условий и особенностей распространения пожаров», — пишет телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что в общей сложности к мероприятиям по борьбе с пламенем привлечены более 100 военных и 20 единиц техники, в том числе самолеты Ил-76, которые начиная с 1 июля осуществили 198 вылетов.

Накануне, 13 августа, глава Рослесхоза Иван Советников сообщил, что площадь лесных пожаров в Якутии оценивается в 7 млн га.

12 августа сообщалось, что взлет и посадка воздушных судов в аэропорту Якутска приостановлены из-за плохой видимости, вызванной дымом от пожаров.

На данный момент на территории Якутии действует 178 природных пожаров. В тушении задействованы свыше 4,2 тыс. человек и 655 единиц техники.

В зону ликвидации лесных пожаров 12 августа прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев для оперативного управления силами МЧС.

8 августа стало известно, что президент России поручил до 1 сентября выделить из Резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров в стране. В тот же день сообщалось, что жителей сел Харыялах Намского района и Кальвица Кобяйского улуса в Якутии отселяют в соседние населенные пункты в связи с угрозой лесных пожаров.