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Вильфанд назвал сроки окончания купального сезона в Москве

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Купальный сезон в столичном регионе продлится минимум до 19 августа. Об этом в субботу, 14 августа, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог также отметил, что в настоящий момент температура воды в Москва-реке составляет 20-21 градус тепла.

«По оценкам Росгидромета, купальный сезон продлился минимум до яблочного Спаса (до 19 августа — Ред.), потому что первая неделя будет теплой и комфортной», — цитирует ученого ТАСС.

Накануне главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала, что самым теплым днем на следующей неделе в Москве может стать среда, 18 августа. В этот день дневная температура воздуха в столице составит +26...+28 градусов.

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