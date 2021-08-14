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В «Векторе» заявили о безопасности вакцины «ЭпиВакКорона»

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В России не зафиксированы летальные исходы, связанные с вакцинацией от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона». Об этом в субботу, 14 августа, заявили представители новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

«Случаев смерти, связанных с введением вакцины «ЭпиВакКорона», не отмечено», — цитирует разработчиков препарата ТАСС.

Согласно статистике, доля заболевших, прошедших полную вакцинацию, составила 0,66% для «Спутник V», 0,59% для «ЭпиВакКороны» и 0,27% для «КовиВака».

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Ранее,11 августа, министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что вакцинацию от COVID-19 лучше не откладывать и пройти ее в летний период. Он уточнил, что в это время условия для постановки прививки самые благоприятные.

Ранее в этот день заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что ситуация с распространением COVID-19 в масштабах России стабилизировалась, но при этом она всё еще остается напряженной.

Днем ранее Пшеничная указала, что снизить потенциальные темпы прироста показателей по заболеваемости коронавирусной инфекцией может только вакцинация.

Мурашко 7 августа уточнял, что окончательно иммунитет к коронавирусу формируется только после полного прохождения вакцинации. Именно поэтому при использовании двухкомпонентного препарата необходимо пройти полный цикл.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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