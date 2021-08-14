Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 августа

Отсутствие осадков, переменная облачность и до 26 градусов тепла ожидают жителей Москвы в субботу, 14 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха составит от 24 до 26 градусов тепла, ночью синоптики прогнозируют похолодание до 11 градусов выше нуля.

В Московской области в светлое время суток ожидается от +22 до +27 градусов, ночью — от +8 до +13.

Возможны ветра западного и юго-западного направлений со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление ртутного столба составит 752 мм.

11 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в конце текущей недели в Москву придет совершенно летняя погода, которая будет сохраняться как минимум семь дней. В пятницу осадков уже станет заметно меньше, а в выходные дни будет преобладать область высокого давления, переменная облачность, солнца станет гораздо больше и температура повысится до 24–26 градусов.