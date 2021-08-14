Антонов ответил на заявления США о вмешательстве РФ в выборы

Посол РФ в США Анатолий Антонов ответил на заявления, звучащие в Штатах. Москву вновь обвинили во вмешательстве в американские выборы, сообщает телеканал «Известия». Анатолий Антонов напомнил, что никаких доказательств до сих пор не предъявлено. США пытаются во всем винить Россию.

«Нам приписывают стремление «вбить клин» в американское общество, ведение войны дезинформации и кампании против американских вакцин, противодействие деятельности администрации по борьбе с пандемией и даже масочному режиму. Все проблемы сваливают в кучу и винят во всем Россию. Наша позиция по этому вопросу неизменна: Россия не вмешивается во внутренние дела других государств. Об этом неоднократно заявлялось на высшем уровне. Мы категорически отвергаем все измышления о якобы попытках нашей страны оказать влияние на политическую ситуацию в Соединенных Штатах», — заявил дипломат.

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