В Индии из-за разлива рек Ганг и Ямуна затопило Уттар-Прадеш

На севере Индии из-за разлива рек Ганг и Ямуна затопило Уттар-Прадеш. Наводнение стало самым сильным за последние 40 лет, сообщает телеканал «Известия». По городу Праяградж людям пришлось передвигаться на лодках. Полностью скрыло здания и целые улицы. Без крова остались более полумиллиона человек.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.