Прямой эфир
Общество
Жители пострадавшего от пожара села в Якутии получили первые выплаты
Спорт
Завершился боксерский турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Общество
Росавиация запретила «Витязь-Аэро» перевозки пассажиров
Происшествия
Один человек погиб в ДТП на трассе в Новосибирской области
Общество
Расследование в отношении экс-главы МВД Амурской области завершено
Мир
На Украине зафиксировали 1,3 тыс. случаев коронавируса
Общество
На Кубани эвакуировали около 1 тыс. детей из подтопленных лагерей
Общество
Певица Макsим частично потеряла память после выхода из комы
Общество
Трутнев прибыл в Якутию в рамках борьбы с лесными пожарами

В Индии из-за разлива рек Ганг и Ямуна затопило Уттар-Прадеш

0
Выделить главное
вкл
выкл

На севере Индии из-за разлива рек Ганг и Ямуна затопило Уттар-Прадеш. Наводнение стало самым сильным за последние 40 лет, сообщает телеканал «Известия». По городу Праяградж людям пришлось передвигаться на лодках. Полностью скрыло здания и целые улицы. Без крова остались более полумиллиона человек.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021