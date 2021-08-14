Маск выразил надежду на начало работы завода Tesla в Европе в октябре

Американский предприниматель Илон Маск надеется, что первый в Европе завод Tesla начнет работу в октябре. Бизнесмен рассчитывает наконец получить одобрение властей ФРГ, сообщает телеканал «Известия». Производство планировали запустить еще 1 июля. Илон Маск обвинил власти страны в бюрократических проволочках. Он также призвал ускорить оформление документов. Есть вероятность, что завод запустят не раньше 2022 года. По планам Tesla на предприятии будут выпускать до 500 тыс. автомобилей в год.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.