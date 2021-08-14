В Аргентине скандал из-за фото президента с гостями во время COVID

Президента Аргентины обвинили в нарушении карантина год назад. Альберто Фернандес не озаботился безопасностью гостей резиденции. По сообщению правоохранителей, нарушение происходило на дне рождения первой леди страны в июле прошлого года, сообщает телеканал «Известия». Прокуратура заявляет, что располагает фотографиями, где гости за столом без масок. Торжество проходило в условиях особо строгих ограничений. От президента требуют список приглашенных, которых, видимо, тоже обвинят в нарушении карантина.

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