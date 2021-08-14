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Расследование в отношении экс-главы МВД Амурской области завершено

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-начальника УМВД РФ по Амурской области Николая Аксенова и бывшего начальника тыла управления Михаила Робканова. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Аксенов и Робканов обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями.

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В период с 2013 по 2015 год глава УМВД и начальник тыла подписали документы о проведении работ по реконструкции районного отдела полиции на сумму свыше 39 млн рублей. При этом сами работы по госконтракту выполнены не были.

«Помимо этого обвиняемые при отсутствии законных оснований за счет средств федерального бюджета организовали закупку служебной шестикомнатной квартиры, которая была незаконно предоставлена для проживания Робканову и членам его семьи», — говорится в сообщении.

После решения вопроса об утверждении обвинительного заключения дело передадут в суд.

В пятницу, 13 августа, возбудили уголовное дело за невыполнение условий госконтракта на разработку прибора «Завал», который должен использоваться МЧС для поиска пострадавших под завалами.

Цена государственного контракта, который был заключен между МЧС России и компанией «Логистические системы» на разработку прибора, составила почти 13 млн рублей.

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