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Спасатели попытаются проникнуть внутрь упавшего в озеро на Камчатке Ми-8

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Спасатели продумывают способ попасть внутрь вертолета Ми-8, упавшего в Курильское озера на Камчатке. Об этом в субботу, 14 августа, сообщил директор Кроноцкого заповедника Петр Шпиленок.

По его словам, поисковая группа тщательно обследует место падения вертолета и окрестности с помощью дронов.

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«Должны прибыть специалисты, которые будут решать, дадут предложения, как поднять вертолет со дна озера. Также ищут способы, как попасть внутрь вертолета», —приводит его слова РЕН ТВ.

Кроме того, как отметил Шпиленок, на карте помечаются обломки, детали и вещи, которые удается обнаружить.

Ранее в этот день специалисты МЧС по Камчатскому краю обнаружили на месте катастрофы МИ-8 несколько тел. Уточняется, что тела погибших в результате авиакатастрофы были найдены рядом с остатками упавшего вертолета — на расстоянии около 500 м от берега и на глубине в 110 м. Решается вопрос о перемещении тел на поверхность.

В пятницу в Следственном комитете РФ сообщили об обнаружении тела пассажирки на месте крушения Ми-8. Тогда же сообщалось, что поисковая операция на месте падения вертолета Ми-8 возобновилась.

Крушение вертолета Ми-8 с туристами произошло 12 августа: при заходе на посадку воздушное судно, принадлежащее авиационной компании «Витязь-Аэро», упало в Курильское озеро.

На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, среди которых 12-летний ребенок. Спаслись восемь человек. Как сообщалось, выжившие пассажиры вертолета самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Судьба еще восьми человек оставалась неизвестной.

В СК РФ сообщили, что в качестве основных версий причины крушения вертолета рассматриваются плохая погода, ошибка пилотирования и неисправность воздушного судна.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

В рамках расследования ведутся допросы потерпевших, работников авиакомпании «Витязь-Аэро», осуществлявших помощь в навигации полета вертолета. Допрошен директор ООО «Турист», организовавший туристическую экскурсию. Комиссия, сформированная Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), приступила к расследованию крушения вертолета.

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