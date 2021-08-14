Кондитерская фабрика Алеппо начала переговоры по экспорту продукции

Кондитерская фабрика из сирийского Алеппо решила начать экспорт продукции в Ирак и Иорданию. Об этом в субботу, 14 августа, рассказал директор фабрики Осман Бен-Уссаид.

«Сначала мы выпускали только мучные изделия. Понимаете, очень страшно было заново начинать бизнес, не было уверенности в завтрашнем дне. Когда здесь появились русские друзья, мы поняли, что в Алеппо точно пришел мир, и запустили производство на полную мощность», — рассказал он.

Пока что фабрика не раскрывает объемы поставок, ссылаясь на коммерческую тайну, но на предприятии отметили, что объемы выпускаемой продукции уже полностью удовлетворяют внутренний спрос.

Ко всему прочему, в 2005 году шоколадные конфеты из Сирии получили престижную награду Prix d'Honneur на Парижском шоколадном салоне.

Сейчас кондитеры ведут переговоры о поставках своих изделий в Ирак и Иорданию.

11 августа заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что столичное правительство поддержит российские команды, которые представят страну в финалах двух профессиональных кулинарных конкурсов — международного состязания Bocuse d’Or и кубка мира по кондитерскому искусству Coupe du Monde de la Pâtisserie.