Прямой эфир
Общество
В Москве заработала система по отслеживанию времени работы таксистов
Мир
Байден провел совещание по Афганистану
Мир
Блинкен обсудил с главой МИД Казахстана ситуацию в Афганистане
Общество
Спасатели обнаружили несколько тел на месте крушения Ми-8 на Камчатке
Спорт
Кудухов победил Джонса в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Общество
Православные отмечают Медовый Спас и начало Успенского поста
Спорт
Дацик победил Т-34 Эльбаева в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Общество
Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов РФ в ближайшие дни
Мир
Минобороны Британии сообщило об эвакуации граждан из Афганистана

Кондитерская фабрика Алеппо начала переговоры по экспорту продукции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кондитерская фабрика из сирийского Алеппо решила начать экспорт продукции в Ирак и Иорданию. Об этом в субботу, 14 августа, рассказал директор фабрики Осман Бен-Уссаид.

Открыть Россию: как повара меняют представление о своей стране
Границы русской кухни перемещаются в область этики и высоких технологий

«Сначала мы выпускали только мучные изделия. Понимаете, очень страшно было заново начинать бизнес, не было уверенности в завтрашнем дне. Когда здесь появились русские друзья, мы поняли, что в Алеппо точно пришел мир, и запустили производство на полную мощность», — рассказал он.

Пока что фабрика не раскрывает объемы поставок, ссылаясь на коммерческую тайну, но на предприятии отметили, что объемы выпускаемой продукции уже полностью удовлетворяют внутренний спрос.

Ко всему прочему, в 2005 году шоколадные конфеты из Сирии получили престижную награду Prix d'Honneur на Парижском шоколадном салоне.

Сейчас кондитеры ведут переговоры о поставках своих изделий в Ирак и Иорданию.

11 августа заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что столичное правительство поддержит российские команды, которые представят страну в финалах двух профессиональных кулинарных конкурсов — международного состязания Bocuse d’Or и кубка мира по кондитерскому искусству Coupe du Monde de la Pâtisserie.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021