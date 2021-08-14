Прямой эфир
Общество
В Москве заработала система по отслеживанию времени работы таксистов
Мир
Байден провел совещание по Афганистану
Мир
Блинкен обсудил с главой МИД Казахстана ситуацию в Афганистане
Общество
Спасатели обнаружили несколько тел на месте крушения Ми-8 на Камчатке
Спорт
Кудухов победил Джонса в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Общество
Православные отмечают Медовый Спас и начало Успенского поста
Спорт
Дацик победил Т-34 Эльбаева в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Общество
Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов РФ в ближайшие дни
Мир
Минобороны Британии сообщило об эвакуации граждан из Афганистана

МВД сообщило об изменении билетов на теоретическом экзамене на права

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство внутренних дел России занимается решением вопроса об изменении билетов на теоретическом экзамене на права. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что цель преобразования теоретической части итогового испытания заключается в проверке осознанности экзаменуемым важности безопасного управления транспортным средством в условиях различных ситуаций на дороге.

«В настоящее время главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России прорабатывается вопрос изменения подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами», — цитирует сообщение министерства ТАСС.

Что изменится в жизни россиян с 1 апреля
О новых правилах записи в школу и сдачи на права, денежных пособиях, банковских переводах, отдыхе за границей и отмене коронавирусных льгот

Как пояснили в ведомстве, инициатива относится к задачам по части снижения числа ДТП с участием молодых автомобилистов, стаж вождения которых составляет менее двух лет. Кроме того, мера в своей реализации будет способствовать совершенствованию системы допуска водителей к управлению транспортом.

Дополнительным эффектом нововведения станет смещение акцента от заучивания ПДД к осознанности и пониманию необходимости безопасного поведения на дороге.

В перспективе МВД намерено представить нормативно-правовые акты указанной направленности на обсуждение общественности.

Ранее, 13 августа, о проработке программ профессиональной подготовки водителей различных категорий транспортных средств сообщило российское Министерство просвещения. Обновленные программы направлены на улучшение знаний и навыков молодых автомобилистов.

С 1 апреля в России вступили в силу новые правила сдачи практического экзамена на водительские права. Теперь «площадка» и «город» объединены в один практический экзамен. На всё задание уходит не более 30 минут. Во время сдачи экзамена инспектор ГИБДД ведет аудио- и видеозапись процесса. Проводятся экзамены, как и раньше, на закрытых огороженных площадках. Упражнения прежние: заезд в бокс, разворот в ограниченном пространстве, параллельная парковка, «горка» и т.д.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021