МВД сообщило об изменении билетов на теоретическом экзамене на права

Министерство внутренних дел России занимается решением вопроса об изменении билетов на теоретическом экзамене на права. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что цель преобразования теоретической части итогового испытания заключается в проверке осознанности экзаменуемым важности безопасного управления транспортным средством в условиях различных ситуаций на дороге.

«В настоящее время главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России прорабатывается вопрос изменения подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами», — цитирует сообщение министерства ТАСС.

Как пояснили в ведомстве, инициатива относится к задачам по части снижения числа ДТП с участием молодых автомобилистов, стаж вождения которых составляет менее двух лет. Кроме того, мера в своей реализации будет способствовать совершенствованию системы допуска водителей к управлению транспортом.

Дополнительным эффектом нововведения станет смещение акцента от заучивания ПДД к осознанности и пониманию необходимости безопасного поведения на дороге.

В перспективе МВД намерено представить нормативно-правовые акты указанной направленности на обсуждение общественности.

Ранее, 13 августа, о проработке программ профессиональной подготовки водителей различных категорий транспортных средств сообщило российское Министерство просвещения. Обновленные программы направлены на улучшение знаний и навыков молодых автомобилистов.

С 1 апреля в России вступили в силу новые правила сдачи практического экзамена на водительские права. Теперь «площадка» и «город» объединены в один практический экзамен. На всё задание уходит не более 30 минут. Во время сдачи экзамена инспектор ГИБДД ведет аудио- и видеозапись процесса. Проводятся экзамены, как и раньше, на закрытых огороженных площадках. Упражнения прежние: заезд в бокс, разворот в ограниченном пространстве, параллельная парковка, «горка» и т.д.