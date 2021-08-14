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Антонов прокомментировал домыслы о попытках РФ повлиять на политику в США

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Москва категорически отвергает все измышления о попытках повлиять на политическую ситуацию в США, заявил в пятницу, 13 августа, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя появившиеся в американских СМИ «вбросы» о якобы попытках России вмешиваться в американские внутриполитические процессы.

«Новый виток спекуляций на тему пресловутого российского «вмешательства» уже даже не удивляет. Тем более что авторы не приводят ни доказательств, ни даже фактов, а излагают лишь домыслы, цель которых, судя по всему, — поддержать высокий градус русофобии в американском обществе», — приводит слова дипломата посольство РФ на своей странице в Facebook.

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По словам главы российской дипмиссии, складывается впечатление, что некоторые американские политики пытаются отвлечь общественное внимание от внутренних проблем и ищут внешнего «врага», которого можно обвинить «во всех бедах Америки».

Антонов подчеркнул, что Россия отвергает все измышления о якобы попытках оказать влияние на политическую ситуацию в Соединенных Штатах. В то же время, заметил посол, российская сторона готова выстраивать двусторонние отношения на «профессиональной прагматической и, разумеется, взаимовыгодной основе».

Ранее, 10 августа, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай с Россией навязывают другим странам такое мнение, будто Соединенные Штаты переживают упадок, хотя это не так.

14 июня президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что никто не должен вмешиваться во внутриполитические процессы в другой стране: «ни Америка в наши, ни мы в американские, ни в какие другие». По его словам, надо дать возможность народам всех стран мира «спокойно развиваться».

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