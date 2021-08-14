Тело погибшего в крушении Ми-8 пилота поднято со дна

Спасатели подняли со дна тело пилота вертолета Ми-8, который потерпел крушение над Курильским озером в Камчатке. Об этом в субботу, 14 августа, сообщил губернатор области Владимир Солодов.

Он добавил, что сотрудниками спасательных служб были обнаружены тела еще двух людей.

«Поисковая операция на Курильском озере продолжается силами МЧС, Минобороны, Кроноцкого заповедника, Камчатского края. На берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолета на дне обнаружены тела еще двух человек», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале главы Камчатского края.

Солодов отметил, что поисковые работы будут проводиться в светлое время суток.

Специалисты МЧС обнаружили тела жертв камчатской авиакатастрофы ранее этим днем, 13 августа. Они были найдены рядом с остатками вертолета — на расстоянии около 500 метров от берега и на глубине в 110 метров.

В пятницу в Следственном комитете РФ сообщили об обнаружении тела пассажирки на месте крушения Ми-8. По данным ведомства, вертолет находится в озере Курильское на глубине 110 м.

В этот же день сообщалось, что поисковая операция на месте падения вертолета Ми-8 возобновилась. Уточнялось, что на месте происшествия находится группировка в количестве более 60 человек и 10 единиц техники.

Крушение вертолета Ми-8 с туристами произошло 12 августа: при заходе на посадку воздушное судно, принадлежащее авиационной компании «Витязь-Аэро», упало в Курильское озеро.

На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, среди которых 12-летний ребенок. Спаслись восемь человек. Как сообщалось, выжившие пассажиры вертолета самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Судьба еще восьми человек оставалась неизвестной.

В СК РФ сообщили, что в качестве основных версий причины крушения вертолета рассматриваются плохая погода, ошибка пилотирования и неисправность воздушного судна.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

В рамках расследования ведутся допросы потерпевших, работников авиакомпании «Витязь-Аэро», осуществлявших помощь в навигации полета вертолета. Допрошен директор ООО «Турист», организовавший туристическую экскурсию. Комиссия, сформированная Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), приступила к расследованию крушения вертолета.