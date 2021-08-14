Врач объяснила разницу в ощущениях между ковидом и погодной гипоксией

Врач-кардиолог клиники «МедикСити», специалист функциональной диагностики Полина Астраханцева рассказала в интервью радио Sputnik 14 августа, что повышенная утомляемость, нехватка воздуха и одышка — симптомы не только коронавирусной инфекции, но и так называемой погодной гипоксии.

Гипоксия, то есть пониженное содержание кислорода в организме, может развиваться не только от болезней, но и из-за погоды, отметила Астраханцева.

«Погодная гипоксия развивается, когда содержание кислорода опускается ниже 19%. Это явление может наблюдаться в периоды понижения или повышения атмосферного давления, когда приходит циклон или антициклон», — пояснила врач.

Содержание кислорода в крови у человека снижается — происходит учащение дыхания, возникает ощущение нехватки воздуха и головокружение. Это уже приводит к резкой слабости, быстрой утомляемости, одышке и даже обморокам.

В состоянии гипоксии организм особенно уязвим для инфекций, и потому в такие моменты нужно быть крайне осторожными.

«Особенно подвержены этому люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с нарушенным давлением, люди с наличием бронхиальной астмы или обструктивными заболеваниями легких, с заболеваниями нервной системы», — рассказала Астраханцева.

Метеозависимым людям в периоды изменения атмосферного давления лучше проводить время на природе, где больше кислорода в атмосфере. Еще можно выполнять дыхательную гимнастику.

В пятницу, 13 августа, в британской газете Daily Express сообщалось, что если звук собственного сердцебиения начал казаться громче обычного и ощущается как будто внутри уха, то это симптом повышенного кровяного давления.