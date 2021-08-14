США обвинили СМИ России и Китая в распространении теорий заговора

СМИ России, Китая и Ирана — это распространители теорий заговора о происхождении коронавируса и эффективности вакцин от инфекции. Такое заявление содержится в отчете департамента национальной безопасности США об актуальных угрозах стране, опубликованном в пятницу, 13 августа.

«Российские, китайские и иранские СМИ, связанные с правительством, неоднократно публиковали теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин», — говорится в тексте отчета, опубликованного на сайте американского ведомства.

Дополнительных подробностей и доказательств заявления не приводится.

Ранее, 11 августа, обвинения Соединенных Штатов распространились на Белоруссию: официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс назвал республику виновником ухудшения двусторонних отношений. Он добавил, что Вашингтон разочарован состоянием дипломатического диалога с Минском.